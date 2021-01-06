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Hatay'da baba ile oğlunun 1 gün arayla kaderi bir oldu koronavirüsten öldüler

İhlas Haber Ajansı

HATAY'da dün koronavirüs nedeniyle babanın hayatını kaybetmesinin ardından bugün de oğlundan acı haber geldi. 52 yaşındaki Cihangir Yıldırım babasıyla aynı kaderi paylaştı.

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Edinilen bilgiye göre, Palyas ilçesinde lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı.

Baba Zekeriya Yıldırım dün koronavirüse yenik düşerken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti.

Babanın cenazesi Payas Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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