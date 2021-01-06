Kadıköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi tıkandı

Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası çalışanı 2 bin 300 işçiyi kapsayan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine sendika tarafından basın açıklaması yapıldı.

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Belediye önünde toplanan sendika üyeleri, ''Sözleşme hakkımız söke söke alırız'', ''Direne direne kazanacağız'' şeklinde slogan attı.

Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube yöneticisi Tahsin Aydın, işçiler olarak insan onuruna yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini ifade etti.

Aydın, ''İlk özgür toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduğumuz bu süreçte sizden gelen talepler doğrultusunda 3 ayda hazırladığımız sözleşme taslağını Kadıköy, Kartal ve Ataşehir belediyesinde masaya koyduk. Bu taleplerimiz 6 aydır masada. Bugüne kadar 3 oturum yapılabildi. 81 maddeden 27'si kabul edildi. Artık yasal anlamda grev aşamasındayız'' dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

"İşçiler zor şartlar altında evini geçindirmek için ayakta durmaya çalışırken, bir çoğumuzun ücretleri asgari ücretin bile altında kalmıştır. Artık sabrımız kalmadı. Süreç ile ilgili son safhada hala ısrarla diyalog masa ve uzlaşı diyorsak kimsenin bizlere herhangi bir art niyetli suçlama yapmasını kabul etmiyoruz. Ama aynı hassasiyeti ve duyarlılığı belediye yönetiminden göremediğimiz için bugün burada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Bizler çalışıyor ve hizmet üretiyor ve fedakarlık yapıyoruz. Fedakarlık sırası artık siz belediye yönetiminde. Bizi dikkate alın, taleplerimizi görmezden gelmeyin."

Basın açıklamasının ardında işçiler dağıldı.