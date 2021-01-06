Bartın'da evin bahçesini kazarken buldu yetkililer apar topar etrafı çevirdi

Bahçedeki çalışma durduruldu

Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.