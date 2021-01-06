Bartın'da evin bahçesini kazarken buldu yetkililer apar topar etrafı çevirdi
BARTIN’ın Ulus ilçesinde bahçesine ağaç dikmek ve temizlik yapmak için kazı yapan İsmail Yılmaz (61), 3 kerpiç yapıya rastladı. Arkeologlar, kerpiç yapıların bulunduğu alanda incelemede bulundu.
Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz, kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü. Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı.
Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı. Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı.
Bahçedeki çalışma durduruldu
Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.
Bizans ve Geç Roma dönemine ait olabileceği belirtiliyor
Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: