BIST 1.500
DOLAR 7,34
EURO 9,06
ALTIN 459,47
HABER /  YEREL

Bingöl'de vahşet! Genç müzisyen Deniz Ayaz'ın cesedi arazide çöp poşetinde bulundu

BİNGÖL'de, 4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın (35), Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu.Yapılan incelemede Ayaz'ın silahla 4 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Abone ol

Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 4 gün önce evden ayrıldı. Ayaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide köylüler, çöp poşetlerinden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine poşetleri açan köylüler, bir erkeğe ait ceset buldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin, Deniz Ayaz'a ait olduğunu tespit edildi. Jandarma ayrıca, Ayaz'ın vücuduna 4 el ateş edilerek öldürüldüğünü de belirledi. 

Ayaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de Avrupa'ya kaçmaya çalışan bin 708 FETÖ şüphelisini yakalandı
Hatay'da baba ile oğlunun 1 gün arayla kaderi bir oldu koronavirüsten öldüler
Fitch 2020'deki küresel toplam kamu borcunu açıkladı
Zehri ölmüyor hemen etki gösteriyor siyanür etkisinde! Van'da 1 kişiyi öldürdü
Buca'daki feci olay! İki çocuk annesi kadın meğer intihar etmiş!
Ordu'da eşini tehdit eden koca katil çıktı! Meğer 19 yıl önce annesini öldürmüş
Hrant Dink davasında flaş gelişme! Veysel Şahin ve Volkan Şahin hakkında tutuklama kararı
Çin Kuzey Kutbu'na yakın olduğu iddiasına ABD'nin 'komünist kurgu' nitelendirmesi yapmasına tepki gösterdi
Lale Cangal Cemal Hünal'in eşi kimdir kaç çocukları var?
Afyonkarahisar'da günlerdir haber alamadılar! Eve girince şok oldular
Yorumlar