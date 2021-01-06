Merve Aydın kimdir aslen nereli Merve Aydın boyu kaç santim?

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de milli basketbolcu Merve Aydın. Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en dişli yarışmacılarından olan Merve Aydın aslen Mersinli ve 27 yaşında. Peki Merve Aydın'ın sevgilisi var mı?

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 9. Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de milli basketbolcu Merve Aydın oldu. Survivor 2021'nin en dişli rakipleri arasında gösterilen Merve Aydın'ın boyu ise şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Merve Aydın'ın boyu 1.74 cm. Aslen Mersinli olan Merve Aydın 27 yaşında.

Merve Aydın kimdir: Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.

Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.