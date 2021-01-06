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Tartışmalara neden olmuştu bilinmiyor denmişti! KKTC'nin nüfusu açıklandı

Demirören Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, (KKTC) uzun zamandır tartışma konusu haline gelen nüfus sayısı 382 bin 230 olduğu açıklandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, (KKTC) tartışmalara neden olan nüfus sayısı açıklandı. KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, “ülke nüfusu bilinmiyor” söyleminin gerçeklere dayanmadığını ifade ederek, ülke nüfusunun 2019 yılı itibarı ile 382 bin 230 olduğunu söyledi. Öksüzoğlu, nüfusu yüzde beşlik yanılma payı ile bildiklerini kaydederek, “nüfus bilinmiyor” söyleminin popülist bir yaklaşım olduğuna da dikkat çekti.

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