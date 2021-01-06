Premier Lig ekipleri Ozan Tufan için mektup yolladı

İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

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Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ozan Tufan'ı isteyen takımların sayısı günbegün artıyor. İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu yolladı.

Sözleşmesi 2023'te sona erecek

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

İyi teklif gelirse satılacak

Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriqi'yi satıp çok önemli bir gelir elde eden sarı-lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek.

Ozan için 20 milyon euro

Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti.