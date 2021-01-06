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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek isterim. Tedavi sürecim evde devam edecektir. Yapılan teknik telkin gereğince bir süre telefonlara bakamayacağım. En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmayı umut ediyor, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi.

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