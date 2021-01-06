Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Erdoğan'ın daveti ile gerçekleşen ziyarette, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Edi Rama heyetler arası toplantıya da başkanlık edecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ortak basın toplantısı

Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.