BIST 1.502
DOLAR 7,34
EURO 9,05
ALTIN 456,53
HABER /  YEREL

Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat, eşi ve stajyeri öldü

 DİYARBAKIR'da, bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi.

Abone ol

Diyarbakır'da öğle saatlerinde Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı. 

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'nın devleri Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü
İstabul'da zam müjdesi! Metroda taşıma ücretleri korona salgını nedeniyle ertelendi
Koronavirüs sebep oldu! Veremden ölümler 2021'de artacak
Liverpool'dan Merih Demiral için dudak uçuklatan teklif
Güvensiz maske üreten 43 markaya ceza! Bakan Selçuk açıkladı
Premier Lig ekipleri Ozan Tufan için mektup yolladı
Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey ne zaman öldü nasıl öldü?
Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti
Kayserispor'un galibiyet hasreti Denizli'de son buldu
Mersin'de eski kocadan çifte cinayet! Eski eşi ve onun sevgilisini otomobilde öldürdü
Yorumlar