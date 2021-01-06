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Boğaziçi Üniversitesi protestoları! Kadıköy'de toplanmalar başladı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye dışarıdan rektör olarak atamasını protesto etmek için Kadıköy'de bir araya geldi. Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanan öğrencilere siyasi partiler, sendikalar ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. 

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Üniversite yerleşkesinde polisin engellemelerine rağmen protesto gösterisi yapan öğrenciler Hisarüstü’nde bulunan çıkışın kapalı olması nedeniyle sahil tarafından çıkış yaparak Beşiktaş’a doğru yürüyüşe geçti. Burada Vapur'a binen öğrenciler, Kadıköy'de buluştu. 

Protesto gösterisi yapan öğrencilerin bulunduğu alana çok sayıda polis ve TOMA geldi. 

Üniversite öğrencileri burada basın açıklaması yaptı. Öğrenciler "Memleketin dört bir yanını zapturapt altına almaya çalışan bir kayyım zihniyetine karşı çıkmak için buradayız!" dediler. 

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