Esenler'de vahşet! Yaşlı kadın evinde öldürüldü kızı ve damadı buldu

İSTANBUL Esenler Fatih Mahallesin’de yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak'a bir süredir ulaşılamıyordu. Neriman Kıvrıa'ın evine giden kızı ve damadı yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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Esenler'de bir süredir ulaşılamayan Neriman Kıvrık'ın evine giden kızı ve damadı yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucunda boynundaki ve vücudunun çeşitli yerlerindeki bıçak yaraları neticesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.



DHA’nın haberine göre, Neriman Kıvrak isimli 68 yaşındaki kadın, Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta bulunan evde yaşıyordu.

Kendisinden bir süre haber alamayan kızı ve damadı bugün yanlarına bir akrabalarını da alarak, kadının evine gitti. Kızı kapıyı açtığında Kıvrak'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede delil aradı. Neriman Kıvrak'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşıyordu

Kapıyı açan kadının akrabası Fırat İçten, "Sabah saatlerinde eve kızıyla beraber geldiğimizde kapıyı biz açtık. Açtığımızda kadın yere yığılmış, etraf dağınıktı. Boğazını kesmişlerdi. Kızını içeri koymadık zaten. Sonradan çıktık. Polisi aradık. Ambulans geldi. Yalnız yaşıyordu elbise falan topluyordu, sağdan soldan fakirlere yardım ediyordu. Hırsızlık amaçlı olabilir çünkü ev dağınıktı etraf kan içindeydi. Kapıda hiçbir zorlama yoktu. Damadına, tanımadığı iki kişinin kendisini takip ettiğini 15 gün önce söylemişti" dedi.

Evde ölü bulunan kadının kız kardeşi, Perihan Kepekçi ise, "Dün aradı bize gelecekti. Ben de kızıma 100 lira göndermesini söyledim. Hiçbir şeyi yoktu parası pulu yoktu. Sağdan soldan bir şeyler topluyordu, ne aylığı ne yıllığı hiçbir geliri yoktu. Bana telefon geldi düşüp öldüğünü söylediler. Ben de anlamadım buraya geldim daha içeri girmedim, yalnız yaşıyordu iki oğlu iki kızı var. " dedi.