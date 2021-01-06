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Falcao, Galatasaray'ı sildi emlak şirketlerini takibe aldı

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Radamel Falcao, Instagram biosundan ‘Galatasaray’ yazısını sildi. Falcao, Miami'de bulunan emlak şirketlerini takibe aldı. Bu Aslan’a veda olarak yorumlandı.

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Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao, Galatasaray'la iki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırma noktasına geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların da umudunu kestiği ve artık gitmesi yönünde görüş belirttiği golcü, sosyal medya hesabında Galatasaray’la ilgili kısımları kaldırdı ve kendisiyle yakından ilgilenen Inter Miami’yi takibe başladı. Bu hareket tecrübeli forvetin devre arasında ayrılacağı yorumlarına sebep oldu.

Yıllık 5 milyon avro
Yıllık garanti 5 milyon avro alan Falcao’nun 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyordu. Eğer ünlü isim Cimbom’a veda ederse yönetim ciddi bir yükten kurtulmuş olacak.

Emlak şirketlerini takibe aldı
Öte yandan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Miami'de bulunan emlak şirketlerini takibe aldı. Ayrıca Falcao'nun Instagram biosundan ‘Galatasaray’ yazısını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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