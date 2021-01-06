CHP'li Özgür Özel'den Bahçeli'ye sert 'Boğaziçi' yanıtı: Size ezdirmeyiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplo" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Hukuk devletinde devletin polisi, üniversitedeki evladımızın başını ezmez sayın Bahçeli." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin rektör atamasına karşı yaptığı protestolara Gezi Parkı eylemleri benzetmesi yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Özel, Bahçeli'nin Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladığı ve 'diktatör' benzetmesi yaptığı açıklamalarını hatırlatarak, "Hangi MHP, hangi Ak Parti, hangi Erdoğan, hangi Bahçeli?" diye sordu.

"Hukuk devletlerinde polis önlem alır, güç kullanmak son çaredir, kullanıldığında da zarar verici olmaması gerekir." diyen Özel, "Hukuk devletinde devletin polisi, üniversitedeki evladımızın başını ezmez sayın Bahçeli. Herkes dinliyor görüyor, herkesin evladı var üniversitede" dedi.

"Size ezdirmeyiz Sayın Bahçeli"

"Karıncanın kardeşi var onu size ezdirmeyiz Sayın Bahçeli" diyen Özel, Bahçeli'nin Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tavrını ve o dönemde yaptığı açıklamaları hatırlattı. Bahçeli'nin Gezi Parkı eylemleri döneminde yaptığı "Başbakan Erdoğan'ın itici, intikamcı, iğneleyici, idare-i maslahatçı, ikircikli beyanları tehlikeli ortama bir davetiye çıkarmıştır" sözlerini hatırlatan Özel, Bahçeli'nin Gezi Parkı'nı iktidarın politikalarının bir sonucu olarak gördüğünü belirtti.

"Daha ne desin"

Özel, açıklamasında ayrıca Bahçeli'nin Erdoğan'a söylediği "Türk milleti diktatörlere haddini bildirir" cümlelerini de okuyarak, "Bu sözleri bugün Türkiye'de bir kişi söylesin, bütün Ak Partili ve MHP'liler 'darbe çağrıştırdı' derler. İşte Gezi Parkı'na yaklaşım, gençlerin haklı itirazları ve Erdoğan'a verilen 'diktatörlük heveslisi' cevabı, daha ne desin" diye konuştu.

"Hangi MHP, hangi Ak Parti, hangi Erdoğan, hangi Bahçeli?"

Özel, "Hangi MHP, hangi Ak Parti, hangi Erdoğan, hangi Bahçeli? İnsanlarımız bu kadar ikircikli, bu kadar u dönüşü yapan, dün ak dediğine bu kadar kara diyen, dün çatıştığının bugün sırtını sıvazlayan bir anlayışa nasıl inansınlar" diye sordu.