BIST 1.505
DOLAR 7,28
EURO 8,96
ALTIN 450,81
HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Göztepe'yi tek golle yıktı

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım İzmir temsilcisini Ekuban'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Abone ol

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürdü.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 27. dakikada golcü oyuncu Caleb Ekuban'dan geldi. Ekuban böylece son 7 haftada attığı 4 golle eski formunu tekrar yakalamaya başladığını da göstermiş oldu.

Bu sonuçla birlikte son 5 haftadaki 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Göztepe 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında bay geçecek Trabzonspor sonraki haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise 18. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: En iyi aşı virüsün kendisi
Anneyi öldürüp karnındaki bebeğini çaldı! Trump idamını onayladı
AK Parti teşkilatları 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu yapıyor
Muharrem İnce'den istifa iddiasına yanıt
Trump'tan gider ayak Çin merkezli sekiz uygulamaya yasak getirdi
AK Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a ‘köpek’ demek suç sayılmadı!
CHP'li Özgür Özel'den Bahçeli'ye sert 'Boğaziçi' yanıtı: Size ezdirmeyiz
Türk Turing Kimya firması dünyada bir ilki başardı! Bor madeninden 'Anti-rad' üretildi
Minecan Beyazadam kimdir Barış Özbek'in eşi kaç yaşında?
Yorumlar 1 yorum