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İstanbul'da ceviz kırma kavgası kanlı bitti! Ortalık savaş alanına döndü

Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada, taraflardan biri komşusu Velit Bakır'ı (41) silahla kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bakır, hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Velit Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yukarı çıkarak komşusunu uyardı. Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu.  Kavga sırasında Mustafa Turan yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Bakır'ın kalbine isabet etti.

Bakır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Turan, Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darp edildi, linç edilmek istendi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kalabalığın arasından alarak silahla birlikte gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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