ABD'de sivil darbe girişimi! Kongre binası basıldı 4 kişi öldü ABD Başkanı Trump azlediliyor

ABD'de sivil darbe girişiminde kan aktı. Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Kongre binasında silahlar patladı, 4 kişi öldü. Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, güvenlik güçleri Kongre binasını dört saat sonra göstericilerden temizledi. Beyaz Saray'da peş peşe istifalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gündemde... İşte ABD'de yaşananlar ve son dakika gelişmeler...

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'daki 'Amerika'yı Kurtar' adlı mitinginin ardından ortalık çok fena karıştı. Mitingin ardından aralarında aşırı sağcı Trump destekçilerinin de bulunduğu bir grup, seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı. Bu noktada polislin müdahalede bulunduğu bazı Trump destekçileri, barikatları aşarak Kongre binasını bastı.

Kongre binasında yağma!

Ülkede gerilim bir anda had safhaya tırmanırken, sosyal medyada Trump destekçilerini Kongre binası içinde gösteren fotoğraflar yayınlandı. Kongre üyelerine sığınaklara inmeden önce gaz maskeleri dağıtıldı. Göstericiler Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de odasına girerken, bazı yağma olaylarının yaşandığı gözlendi.

ABD'nin iki numarası Kongre'den kaçırıldı: Joe Biden oylaması için Kongre'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, güvenlik nedeniyle Kongre binasından çıkarıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Çarşamba 18.00'dan Perşembe 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Washington'a komşu Virginia eyaletinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vali Ralph Northam, olağanüstü kararı aldı ve 18.00 itibarıyla Wasgington'la sınırı olan Arlington ve Alexandria kentlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi gözaltında

ABD Kongresinin basılması sonrası yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğu belirtildi. Olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bu bir darbe girişimidir

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullanan ilk isim oldu.Pensilvanya Valisi Tom Wolf da benzer bir çıkış yaparak, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Son olarak Eski ABD Başkanı George Bush, Washington olaylarını "ayaklanma" ifadesiyle tanımladı.

Trump saatler sonra 'itidal' çağrısı yapıp kışkırttı

ABD Başkanı Donald Trump olayların çığırından çıkması üzerine Twitter hesabından itidal çağrısı yaptı. Amerikan yayın kuruluşu CNN, yardımcılarının Trump'a gerilimi yatıştırmak için daha güçlü bir açıklama yapması konusunda baskı yaptığını fakat Trump'ın şimdiye kadar sert bir tavır takınmaktan kaçındığını yazdı.

Ulusal muhafızlara 'müdahale edin' emri

Başkan Trump, Ulusal Muhafızlara Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, gelişmeyi Twitter hesabından duyururken, "Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence de olayların sona erdirilmesi için çağrı yaparken, şiddet olaylarının hoş görülemeyeceğini belirtti.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN BİDEN: BU BİR KALKIŞMADIR ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, olayların büyümesinin ardından kameralar karşısına geçti. Başkentte yaşananların gerçek Amerika'yı yansıtmadığını belirten Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" dedi. Joe Biden, Başkan Trump'a çağrı yaparak, "Ulusal televizyona çık ve yemini tut. Anayasa'yı savun. Bu kuşatmanın sonlandırılmasını talep et" ifadelerini kullandı.

Trump'un bütün sosyal medya hesapları kapatıldı

ABD'deki Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram'dan Trump'a 24 saatlik engelleme getirildi. Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımları gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Beyaz Saray'da peş peşe istifalar

Kongre binasının basımasının ardından Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor

Trump için azil süreci başlatılıyor

4 kişinin öldüğü Kongre binası baskının ardından ülkede siyasi kriz yaşanıyor. Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. Demokratların önde gelen isimleri Trump'ın azledilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi. Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Omar, "Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz" dedi