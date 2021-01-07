Sampdoria'dan sürpriz skor! Inter şokla dönüyor

Serie A'da 16'ncı haftayı kendi evinde geçiren Sampdoria, Inter'i 2-1'lik skorla mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti.

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Serie A'nın 16. haftasında şampiyonluk yarışında olan Inter deplasmanda Sampdoria'ya 2-1 yenildi. Ligde 11 maç sonra yenilen mavi-siyahlılar, en son Milan'a aynı skorla yenilmişti.

Sampdoria'nın gollerini 23'te penaltıdan Candreva ve 38'de Keita kaydetti. Inter'in tek sayısını 65'te de Vrij attı. Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından puanını 20 yaptı. Inter ise 36 puanda kaldı.

Serie A'da oynanan diğer karşılaşmalar:

Cagliari 1-2 Benevento

Atalanta 3-0 Parma

Bologna 2-2 Udinese

Crotone 1-3 AS Roma

Lazio 2-1 Fiorentina

Sassuolo 2-1 Genoa

Torino 1-1 Verona