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Naim Süleymanoğlu’nun annesi Türkiye’ye getirildi

Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan'da yaşayan ve rahatsızlanan annesi Hatice Süleymanoğlu Türkiye’ye getirildi.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Milli haltercimiz, değerimiz Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice teyzemizin rahatsızlığı haberini üzüntüyle aldık. Sağlık Bakanlığımızla sağladığımız eşgüdümle, kıymetli teyzemizi dün tedavisi için ambulansla ülkemize getirdik. Çok şükür durumu iyi” ifadelerini kullandı.

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