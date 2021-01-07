BIST 1.517
DOLAR 7,28
EURO 8,98
ALTIN 450,83
HABER /  YEREL

Adana'da otomobildeki çakmaz gazı patladı: 2 yaralı

ADANA’da seyir halindeki otomobilde sızıntı yapan çakmak gazı, sürücünün sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladı. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Şube Müdürlüğü önünden geçen Halil Sarıtaş yönetimindeki 34 JU 2719 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Müdürlükteki çevre koruma polisleri, patlamaya rağmen hareket etmeye devam eden otomobile durması için uyarıda bulundu. Ancak, patlama nedeniyle panikleyen Sarıtaş, otomobili sürmeye devam etti.

Çevre koruma polislerinin durumu telsiz ile bildirmesi üzere bölgeye Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat Şubeleri ile devriye ekiplerde görevli polisler sevk edildi. Çevrede yapılan araştırmada otomobil, 46189 Sokak’ta park halinde bulundu.

Otomobil sürücüsü Sarıtaş ve yanındaki Özcan, polislerin geldiğini fark edince, evden çıkıp, yanlarına gitti. Otomobilde ve evde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Sigara için çakmağı ateşleyince...                                                                        İki kişinin verdikleri ifadede, otomobilde sızıntı yapan çakmak gazını fark etmediklerini, Sarıtaş’ın sigara yakmak için çakmağını ateşlemesi sonucu patlamanın meydana geldiğini ve şoka girip, korktukları için de polisin ‘dur’ ihtarına riayet etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından yüzlerinden hafif şekilde yaralanan Sarıtaş ve Özcan, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Koç Holding, SEK Süt'ü KDV hariç 240 milyon TL'ye sattı
Milan'ın galibiyet serisini Juventus bitirdi
İspanya Kral Kupası'nda sürpriz sonuçlar! Devler elendi
Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza
ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi
ABD'de ortalık yangın yeri! Türkiye'den art arda açıklamalar
ABD'de Kongre baskınının ardından peş peşe istifalar! 3 isim gitti
Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu! Geride kıyafetleri kaldı
Yorumlar