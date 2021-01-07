Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Bugün saat 17.00’de Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Son dönemde corona virüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bu akşam yapılacak.

Bakan Koca DSÖ direktörü ile görüşecek Ayrıca Bakan Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede İngiltere’deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.

Salgına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu hafta yurttaki koronavirüs vaka sayısının yükselişindeki son durumun yanı sıra alınacak yeni önlemlerin de görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak.