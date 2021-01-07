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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi Gökçeada açıklarında AFAD'ın verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.58'de merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36.83 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin Gökçeada'ya 41.33 kilometre uzaklıkta olduğu ölçüldü. Gökçeada'da kısmen hissedilen deprem, ilk belirlemelere yıkıma yolaçmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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