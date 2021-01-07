Joe Biden'dan Amerika'daki olaylara ilişkin ilk açıklama geldi

ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından Seçilmiş Başkan Joe Biden konuştu. Trump'a çağrı yapan Biden, "Mevcut Başkan Trump'ı ulusal kanallara çıkıp açıklama yapmaya çağırıyorum" dedi.

Abone ol

ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden "ABD demokrasisi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.

"Protesto değil kalkışma"

Mevcut Başkan Trump'ı ulusal kanallara çıkıp açıklama yapmaya çağıran Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Demokrasimiz benzeri görülmemiş bir saldırı altında. Bu kaotik manzara gerçek Amerika'yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar. Yapılan protesto değil bir kalkışmadır. Demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti. Başkan Trump sorumluluk almalı ve kaosu durdurmak için ortaya çıkmalı. Güvenliğim, güvenliğimiz ve yemin törenim için endişeli değilim."