Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kritik anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Arnavutlukt'ta yapılacak hastane için, kısa sürede bitirileceğini kast ederek "leblebi-çekirdek" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rama toplantıda, görüşmelerden çok memnun olduğunu dile getirerek, Türkiye tarafından Arnavutluk'ta yapılacak hastaneyi hatırlattı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz. Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

İmzalar atıldı

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

"Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk"

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır.

Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor.

Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.

FETÖ'ye karşı ortak mücadele FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

İTÜ işbirliği

Bu arada, Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut öğrencimiz eğitim-öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk'a hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Rama'ya bir kez daha hoş geldiniz diyorum.

ArNavutluk'ta hastane inşa edilecek

Özellikle hiç endişe etmesin. İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik. Bu leblebi çekirdek.

Bütün tıbbi, teknik donanımları da olacak. MR'ı, bütün röntgen cihazları vs. bunlar da içinde olacak. İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathanesi var. Bu ameliyathaneler beraber burada artık sıkıntı yaşanmayacak ve Sağlık Bakanlığımız geçici süreliğine sağlık çalışanlarını da gönderecek. Onlar orada öğreticilik yapmak suretiyle Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi de bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Çok kısa bir zamanda inşallah Arnavutluk bu hastaneyi kendi halkına kazandırmış olacak.

Orada da adeta bir İTÜ kurulmuş olacak. bununla beraber de öğretim üyeleriyle, her şeyiyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması bile ayrıca bir kazanım. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey adımı adeta uygulama alanına girmiş olacak.

"Güçlü bir iradenin göstergesini gördük"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Dost Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Arnavutluk'tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük." dedi.

Rama, Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerde, desteğini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkür etti.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yeniden inşa sürecine dahil olduğunu ve ülkesiyle dayanışma sergilediğini belirten Rama, "Dost Türkiye ve Erdoğan'ın şahsı tarafından sergilenen bu dayanışma her zaman olmuştur." dedi.

Rama, Kovid-19 salgını sürecinde birçok ülkenin sınırlarını kapatıp içine kapandığını anımsatarak, bu zorlu salgın sürecinde dahi Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği desteği sürdürdüğünü dile getirdi.

Başbakan Rama, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları bizim için çok anlamlı. Bugün bile görüştüğümüz konulardan biri, iki ülke arasındaki yakın iş birliğidir. Özellikle, salgınla mücadelede Türkiye'nin Arnavutluk'a yardımı ve yanında olması çok önemli." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek deprem konutları projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rama, bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle gerçekleştiğinin altını çizdi.

Rama, ziyaret kapsamında, ülkesi ve Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına yönelik ortak bildiriye imza atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bildirinin, daha önce ilan edilen stratejik ortaklığı daha kurumsal seviyeye yükselteceğini kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Rama, "Eminim ki biz bugün çok önemli bir adım attık ve bu girişimlerimiz gerçekleştiği zaman bunun olumlu meyvelerini Arnavutlar ve Türkler hep birlikte doğrudan göreceklerdir." dedi.