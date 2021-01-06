Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama olduğu öğrenildi.Abone ol
Galatasaray'a Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun tedavisine başlandığını belirtildi.