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Bursa'da baba-oğul kavgası kanlı bitti

Bursa'da 80 yaşındaki M.Ş. 45 yaşındaki oğlu R.Ş. ile tartıştı. İddialara göre tartışmada tansiyon yükselince baba R.Ş. beylik tabancasıyla oğluna kurşun yağdırdı.

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BURSA'da baba oğul arasında çıkan kavgada tansiyon yükseldi. Baba M.Ş. yanındaki tabancayla oğlu R.Ş.'yi bacağından vurdu.

Alınan bilgeye göre, Alemdar Mahallesi Güsbiçlü Sokak'ta M.Ş. (80), oğlu R.Ş. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş, yanındaki tabancayla R.Ş'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı R.Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.Ş. de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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