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Amerika'daki olaylarda kadın eylemci vuruldu

Trump destekçilerinin kongre baskınında bir kadın vurularak yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

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Amerika'da Donald Trump destekçilerinin kongre binasını basması üzerine polis ekiplerine vur emri verildi. İzni alan polisler, silahları göstericilerin üzerine çevirdi.

Olaylarda bir kadın eylemci vuruldu. Yaralanan eylemci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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"Yargılanacaklar"
Şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunan Pence, "ABD Kongre binasında meydana gelen şiddet ve yıkım artık durmalıdır. İlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.

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