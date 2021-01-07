Amerika karıştı! Donald Trump'ın destekçileri kongre binasını bastı

2 numara böyle kaçırıldı : ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence, işgal sırasında korumalar tarafından salondan böyle çıkarıldı. Trump destekçilerine Kongre binasını terk etmeleri ve şiddete bir son vermeleri çağrısında bulunan Mike Pence, attığı tweetinde, "Kongre'mize yapılan saldırı hoş görülemez ve karışanlar kanunların elverdiği müddetçe sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.