Amerika karıştı! Donald Trump'ın destekçileri kongre binasını bastı
AMERİKA eşi benzeri görülmemiş olaylara sahne oluyor. Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'yi bastı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC'deki 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' belirttiği mitinginin sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'yi bastı. O sırada kongrede yeni başkan Başkan Joe Biden'ın tescil oturumu yapılıyordu. Polis barikatını aşan Trump taraftarları binaya girdi. Kongre salonunda silahlar çekildi... İşte şoke eden son dakika gelişmeler:
ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de "Çalmayı Durdur" mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü.
Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Ancak göstericiler barikatları aşarak kongre binasına girmeyi başardılar.
2 numara böyle kaçırıldı : ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence, işgal sırasında korumalar tarafından salondan böyle çıkarıldı. Trump destekçilerine Kongre binasını terk etmeleri ve şiddete bir son vermeleri çağrısında bulunan Mike Pence, attığı tweetinde, "Kongre'mize yapılan saldırı hoş görülemez ve karışanlar kanunların elverdiği müddetçe sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.