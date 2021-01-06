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Dışişleri'nden ABD açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Trump taraftarlarının kongre binasını basmasıyla başlayan gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, ABD'deki gelişmeleri endişeyle takip edildiğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşanan protestolara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

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