BIST 1.505
DOLAR 7,31
EURO 9,00
ALTIN 447,77
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Diyarbakır’da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Doğalgaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.

Abone ol

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan zehirlenen Avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer Mahsun Akbaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile Mahsun Akbaş'ın cesedi bulundu.

Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kritik anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kendisini protesto eden öğrencilere el salladı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi
Beşiktaş Ç.Rizespor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Gençlerbirliği Hatay karşısında rahat kazandı
Bakan Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Targun Hatun kimdir tarihteki Targun Hatun nasıl öldü kim öldürdü?
Trabzonspor Göztepe'yi tek golle yıktı
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: En iyi aşı virüsün kendisi
Yorumlar