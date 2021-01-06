Diyarbakır’da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Doğalgaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir avukatlık bürosunda iddiaya göre doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan zehirlenen Avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer Mahsun Akbaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile Mahsun Akbaş'ın cesedi bulundu.

Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.