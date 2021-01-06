Donald Trump sessizliğini bozdu: Barışçıl olun

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nın basılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Trump, göstericilere "barışçıl olun" çağrısını yaptı, hukuka saygı duyduklarını söyledi.Abone ol
Dünya ikinci kez ABD Kongre Binası'nın basılması görüntülerini konuşuyor. Trump taraftarları seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla ABD Kongre Binası'nı bastı.
Polisin bir süre sessiz izlediği protestolarda şiddet görüntüleri yaşanınca ABD Başkanı Donald Trump, twitter'dan yaptığı açıklamada göstericilere barışçıl olun çağrısı yaptı.
İşte Trump'ın o tweeti;
"Kongre binasında bulunan herkese barışçıl olmaları çağrısında bulunuyorum. Unutmayın biz hukuk ve düzenin partisiyiz. Hukuka saygı duyuyoruz. Teşekkürler."