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ABD'de işler iyice karıştı! Kongre binasında silahlar çekildi

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre'yi basması sonrası ortalık iyice karıştı ve binadaki görevliler silah çekti. FOX News'in haberine göre; Kongre'deki arbedede yaralananlar oldu. Çıkan olayların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Trump destekçilerinden bazıları Kongre binasına girmeyi başarırken, dış basından tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kongrede silahlar çekildi
Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından ortalık iyice karıştı. FOX News'te yer alan habere göre, binada görevli iki kişi birbirine silah çekti. Kongre'deki olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Binadan kanaması olan bir kadın çıkarıldı. Kadına kalp masajı uygulandı.

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Washıngton'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Washington Belediye Başkanı kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Washington'da çarşamba 23:00'ten perşembe sabah 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mıke Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı
Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Ulusal muhafızlar devreye girdi!
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası'na giriş emri verdi.

ABD kongre binasında Trump'ın destekçilerine göz yaşartıcı gaz atıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasındaki polis barikatlarını ve güvenliği aşarak binaya girmesi üzerine bina içinde göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Bazı protestocuların güvenlik görevlilerine 'Hain' diye bağırdığı görülürken polislerin bina içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi

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Foto Galeri Amerika karıştı! Donald Trump'ın destekçileri kongre binasını bastı Galeriye Gözat
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