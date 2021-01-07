Donald Trump'tan evinize dönün çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nın basılmasının ardından destekçilerine evine dönün çağrısı yaptı. Trump'a ABD medyasından ise destekçilerini kongre binasına çağırması nedeniyle büyük tepki var.

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu. Trump mesajında, seçime hile karıştığı iddiasını da yineledi. Öte yandan Trump'ın saatler sonra çağrı yapması dikkat çekti.

Trump, mesajında, "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var." dedi.

Seçimi açık ara önde kazandıklarını herkesin bildiğini iddia eden Trump, destekçilerine şöyle seslendi:

"Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız. Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı. Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin."