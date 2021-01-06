Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlı ekipte Larin yıldızlaştı.

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Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan 6-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, bu 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 77 ve 83. dakikada Cyle Larin, 55. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89. dakikada Ajdin Hasic kaydetti.

32 yıl sonra Cyle Ların

Rizespor ağlarına 4 gol gönderen Cyle Larin, 32 yol sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Cyle Larin, Ajdin Hasic'in golünde de asist yapan isim olmayı başardı.

Rizespor Cyle Larin, 15. lig maçında 10. golüne ulaşırken, son haftaların formda ismi Oğuzhan Özyakup, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta skor katkısı yaptı. [2 gol, 2 asist].

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Rizespor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Rizespor, Denizlispor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ 6-0 RİZESPOR MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maç sonucu: Beşiktaş 6-0 Rizespor

89' Gol... Beşiktaş 6-0 Rizespor (Hasic)

83' Gol... Beşiktaş 5-0 Rizespor (Larin)

79' Gol... Beşiktaş 4-0 Rizespor (Larin)

66' Rizespor akınında Morozyuk'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak gelişine vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

61' Larin'in pasında kaleci Gökhan'la karşı karşıya kalan Aboubakar topu kalecinin üstüne nişanladı.

56' Gol... Beşiktaş 3-0 Rizespor (Oğuzhan Özyakup)

47' Rizespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Talbi kafayı vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Rizespor

41' Beşiktaş'ta Welinton, Melnjak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Josef'in presiyle topu alan Beşiktaş'ta Rıdvan'dan pası alan Aboubakar kale alanının hemen önünde önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

31' Gol... Beşiktaş 2-0 Rizespor (Larin)

22' Beşiktaş golden sonra da baskıya devam ediyor.

19' Gol... Beşiktaş 1-0 Rizespor (Larin)

6' Beşiktaş hazırlık paslarıyla savunmadan çıkmaya çalışıyor.

5'Çaykur Rizespor maça etkili başladı.

Maç Başladı



1'Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay; Skoda