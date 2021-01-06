Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ocak Çarşamba 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22.070'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre bin 458'i semptomatik olmak üzere 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 191 kişi daha hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 303'e düştü

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 702 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a, ağır hasta sayısı ise 3 bin 303'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız'' ifadelerini kullandı.