Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi

Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması büyük tepkilere neden oldu. Melih Bulu bugün ilk kez öğrencilerin arasına meydana indi ancak öğrenciler, Bulu'nun yüzüne karşı "kayyum rektör istemiyoruz" sloganlarıyla tepki gösterdiler.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestolar üçüncü günün de sürüyor. Eylemler sürerken Melih Bulu öğrencilerle konuşmak için eylemin sürdüğü Güney Meydan'da rektörlük binasının önüne çıkarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin soruları yanıtladı. Öğrencilerin arasına inen Bulu, "kayyum rektör istemiyoruz" sloganlarıyla karşılandı.

"Kurallar kapsamında atanmış biriyim"

Öğrencilerin "Yarın aynı yöntemle siz görevden alınsanız biz yine sizin de arkanızda olurduk. Ama sizce bu yöntem doğru mu? Şahsi fikrinizi soruyorum." sorusuna "Ben yönetim organizasyon masterı yaptım" diyerek şu yanıtı verdi: "Elimizdekilerle en iyi ne yapacağımıza bakalım. Meclisin yetki alanına giren kanunlarla ilgili bir şeyiniz varsa, ki gördüğüm kadarıyla hepiniz gayet iyisiniz. Var olan sistemde kurallar kapsamında atanmış bir kişiyim."

Seçim istediğini söyleyen öğrencilere "Burada muhatabınız ben değilim" dedi.

"Ben de sizin yerinizde olsam meydana inerdim"

"Ben de sizin yerinizde olsam meydana iner ve taleplerimi yapardım. Biz ODTÜ'de birçok şeyi değiştirdik." diyen Bulu'ya "Biz de değiştireceğiz, istifa edin hep beraber değiştirelim" yanıtını verdiler.

"Polis ne zaman gidecek hocam?"

Bulu ile öğrenciler arasında polisin okuldan ne zaman çekileceğiyle ilgili şu diyalog yaşandı:

-Polis ne zaman gidecek hocam?

- Benim babamın 10 bin tane kitabı vardı. Hepsi çok değerliydi. Benim baban Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde…

- Hocam polis ne zaman gidecek?

- Bir gün bir şekilde Ankara Üniversitesi'ndeki olaylar esnasında dışarıdan gelen bir grup babamın odasına daldı. En ufak bir risk varsa bizim burayı korumamız lazım.

- Şu an öyle bir risk yok ki hocam. Siz gelene kadar burada bir tane polis yoktu. Burada kaç yüz kişiyiz, hiçbir yere ve kimseye zarar vermiyoruz.

- Siz çünkü Boğaziçilisiniz. Demokratik ortamlarda konuşmayı biliyorsunuz.

- Net bir cevap istiyoruz hocam, polis ne zaman gidecek? Zırhlı araçlar kapıda, helikopterler dolanıyor.

- Bizim kampusumuze dışarıdan gelen tehdit ve riskler kaybolduğunda kampusun korunması için de bir gereklilik kalmayacak. O kapı neden kırıldı?

- Polis gelmeseydi o kapı da kırılmazdı. Polis geldikten sonra kırıldı.

"Seçimi savunuyorum"

Daha sonra Bulu'ya rektörlük seçimlerini savunup savunmadığı soruldu. Balı şu yanıtı verdi:

" Üniversitelerin belli başlı iyi üniversitelere baktığında hiçbirinde seçimle rektör ataması yok."

Öğrenciler "Hocam net bir cevap verin, seçimi savunuyor musunuz, savunmuyor musunuz?" diye tekrar sorunca "Seçimi savunuyorum." dedi:

"Bu ülkede ve dünyanın birçok yerinde rektörler atanır. Boğaziçi Üniversitesi ülkenin kanunlarıyla yönetilir. Nasıl seçilmesi gerektiğine dair fikirleriniz varsa siyasete gireceksiniz. Ya da sizin gibi düşünen siyasetçilere partilere oy vereceksiniz."