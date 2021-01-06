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İlker Başbuğ'dan flaş darbe açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, darbe tartışmalarına neden olan sözlerine açıklık getirdi. Kitap tanıtımıyla ilgili yaptığı açıklamadan darbe iması çıkarmanın doğru olmadığını söyleyen Başbuğ, darbelere karşı olduğunu ifade etti.

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Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, darbe tartışmalarına eden olan sözleriyle ilgili twitter'dan açıklama yaptı.

Başbuğ'un resmi hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

1. Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir

2. Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyetin getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır

3. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir

4. Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum

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