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Korkunç olay! Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla vurdu

BURSA'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla bacağından vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, baba ise gözaltına alındı.

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Osmangazi ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 80 yaşındaki Mehmet Ş, oğluyla sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma şiddetini arttırınca Mehmet Ş, 45 yaşındaki oğlu Ramazan Ş.'yi silahla tek el ateş ederek bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Ş. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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