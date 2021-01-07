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İspanya Kral Kupası'nda sürpriz sonuçlar! Devler elendi

İspanya Kral Kupası 2. tur maçlarında Atletico Madrid, Celta Vigo ve Getafe; 3. lig takımlarına elendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 17 haftada en az gol yiyen ve sadece 1 yenilgiyle lider durumda bulunan Atletico Madrid, Kral Kupası'na veda etti.

Tek maçlı elemenin olduğu 2. turda 3. lig (Segunda B) takımı Cornella ile deplasmanda karşılaşan Atletico Madrid, 5. dakikada Adrian Jimenez'in golüyle 1-0 mağlup oldu. Atletico, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3. ligden bir takıma yenilerek kupada yoluna devam edemedi.

Kupada dün oynanan maçlarda, Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 3. lig takımlarından İbiza'ya deplasmanda 5-2 mağlup olarak, kupa dışında kaldı.

Enes Ünal'ın takımı Getafe de diğer bir 3. lig takımı Cordoba'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Enes sakatlığından dolayı bu maçta kadroda yer almadı.

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