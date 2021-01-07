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Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da polis ekiplerince 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne düzenlenen baskınında, aralarında eski milli boksör Vahdettin İ.'nin de bulunduğu 8 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı’nda bulunan 'Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Saat 02.30 sıralarında harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Dernek binasını ablukaya alan ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra derneğe baskın düzenledi.

Uyuma numarası tutmadı
Baskında şüphelilerden biri mutfakta gizlendiği yerde yakalanırken, bazı şüphelilerin ceza yememek için uyuyor numarası yapması da dikkat çekti. 1’i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı bulundu.

Toplam 44 bin TL ceza yazıldı
Eski milli boksör Vahdettin İ.'nin (52) de aralarında bulunduğu, Yılmaz U. (55), Mustafa Ç. (64), Oktay K. (38), Murat O. (44), Mehmet B. (62), Taner A. (42) ve Meliha Ö.'ye (39), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ve kumar oynadıkları için 2 bin 350'şer lira olmak üzere toplam 44 bin TL ceza yazıldı. Kumar oynatılan derneğe ise 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

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