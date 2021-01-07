ABD'de ortalık yangın yeri! Türkiye'den art arda açıklamalar

ABD'de Trump destekçileri, kongre binasını bastı. Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Dünya ABD'de yaşanan kaosu dikkatle izlerken, Türkiye'den de art arta açıklamalar geldi.

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ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD Polisi "Kongre Binası'nda vurulan yetişkin kadın bir bölge hastanesinde hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Başkan Trump destekçilerine "Polise destek olun, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

Yaşanan olaylara da Türkiye'den art arda tepkiler geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Endişe ile izliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'de yaşanan karmaşaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Protestolar yanlış ve hukuksuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşanan olaylara ilişkin, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.