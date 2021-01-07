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Milan'ın galibiyet serisini Juventus bitirdi

Serie A'daki dev maçta Merih'li Juventus deplasmanda Hakan Çalhanoğlu'nun takımı lider Milan'ı 3-1 yendi. Kırmızı-siyahlı takım ligde 27 maç aradan sonra maç kaybetti.

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İtalya Serie A'nın 16. haftası, dev bir maça sahne oldu. Milan ile Juventus karşı karşıya geldi. San Siro'daki karşılaşmayı konuk ekip Juventus 3-1 kazandı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 62'de Federico Chiesa, 76'da Weston McKennie kaydetti. Milan'ın golünü 41'de Davide Calabria attı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi. Juventus'ta Merih Demiral, 87'de Gianluca Frabotta'nın yerine oyuna girdi.

Milan'ın Serie A'daki 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren Juventus, puanını 30'a çıkardı. Lider Milan ise 37 puanda kaldı.

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