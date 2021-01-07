Osman Müftüoğlu açıkladı! Pandemiden erkekler neden daha çok etkilendi?

Pandemiden kadınlara oranla erkekler daha çok etkilendi. İstatistiksel veriler de bu bilgiyi doğruluyor. Hürriyet yazarı Osman Müftüoüğlu, bugün kaleme aldığı yazısında 'erkekler neden daha şansız' sorusunun yanıtını verdi.

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Rakamlara bakıldığını koronavirüse erkekler daha çok yakalanıyor. Hastalığın erkeklerde daha ağır seyrettiği, daha uzun sürdüğü ve daha çok can kaybına yol açtığı ortak kanaat...

Erkekleri fena halde korkutan bu olumsuz gelişmelerin nedenleri henüz bilinmiyor. Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu muhtemel bazı faktörlerden söz edildiğini belirtti ve bunları sıraladı. Müftüoğlu şunları kaydetti:

COVID-19’da erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek risk taşımalarının farklı nedenleri var. Birincisi, bağışıklık sisteminin kadınlarda erkeklerden daha güçlü olması. Uzmanlar bu farklılığı östrojen hormonuna ve kadınların bağışıklıkla ilgili genleri içeren iki X kromozomunu birlikte taşımalarına bağlıyorlar. Ayrıca kadınların hijyenik kurallara erkeklere oranla daha çok riayet etmeleri ve genelde de sağlıklarına daha çok özen göstermeleri önemli faktörler olmalı. Diğer taraftan, hastalığın seyrini ağırlaştıran ve ölüm olasılığını arttıran diyabet, hipertansiyon, KOAH gibi kronik hastalıklara erkeklerde daha sık rastlanması da önemli bir belirleyici. Bana sorarsanız, erkeklerin maske takma ve sosyal mesafeye uyma gibi koruyucu önlemlere uyum göstermede kadınlara oranla daha dikkatsiz ve rahat davranmaları da etkili bir faktör olabilir.

Osman Müftüoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayın