Anayasa Mahkemesi Rahip Brunson kararını verdi! Türkiye ABD arasında kriz yaratmıştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Rahip Brunson’ın hak ihlali başvurusunu oybirliğiyle reddetti. Dava, Türkiye'yle ABD arasında gerginliğe neden olmuş, Brunson teröre destek vermekten hüküm giymesine rağmen serbest bırakılmıştı.

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Anayasa Mahkemesi, ABD ile Türkiye arasında gerginliğe neden olan Rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili başvuruyu sonuçlandırdı. Yüksek mahkeme, tutuklamanın hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

'Kabul edilemez' kararı

Anayasa Mahkemesi ayrıca, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Mahkeme bu karara da oy birliğiyle imza attı.

Hüküm giymesine rağmen serbest bırakılmıştı

Amerikalı Rahip Brunson yaklaşık 30 yıldır yaşadığı Türkiye'de, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Türkiye, ABD'de yaşayan terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'le takasını talep etmiş ancak Başkan Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Brunson, 2018’de, teröre destek vermekten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına rağmen serbest bırakıldı ve ABD'ye döndü.