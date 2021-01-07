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Manchester United kupada saf dışı! City final biletini kazandı

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester United'ı 2-0 yenen Manchester City, finalde Tottenham'ın rakibi oldu.

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Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren Manchester kentinin takımları United ve turnuvada son 3 yılın şampiyonu City karşılaştı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 50. dakikada John Stones, 83. dakikada Fernandinho'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Manchester City, Tottenham'ın ardından turnuvada finale yükselen ikinci takım oldu. İki takım arasındaki final maçı heyecanı 25 Nisan'da Wembley Stadı'nda yaşanacak.

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