Piyasaların gözü ABD’deki olaylarda! Dolar/TL’de son durum

Piyasalar ABD'deki protesto gösterilerine odaklanmış durumda. Dolar/TL kuru 7 Ocak sabahında 7,30 bandında yer alıyor.Abone ol
Spot piyasada 7,30'un altını test eden dolar/TL 7,3034 lira alış fiyatı, 7,3134 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 9 liranın altını gören Euro/TL ise 9,003 lira alış fiyatı, 9,0235 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın 2020 yılının son faiz kararını açıklamasının ardından gözler döviz kurlarına çevrilmişti.
MB’nin faiz artırımına gitmesiyle birlikte kurlarda önemli değişimler yaşanmıştı.
Ocak ayı Fed toplantısının döviz kurlarını yeniden etkileyeceği düşünülüyor.
Dün akşam ABD'de yaşanan gelişmelerin de dolar kuruna etki edeceği düşünülüyor.