BIST 1.517
DOLAR 7,28
EURO 8,98
ALTIN 450,83
HABER /  EKONOMİ

Piyasaların gözü ABD’deki olaylarda! Dolar/TL’de son durum

Piyasalar ABD'deki protesto gösterilerine odaklanmış durumda. Dolar/TL kuru 7 Ocak sabahında 7,30 bandında yer alıyor.

Abone ol

Spot piyasada 7,30'un altını test eden dolar/TL 7,3034 lira alış fiyatı, 7,3134 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 9 liranın altını gören Euro/TL ise 9,003 lira alış fiyatı, 9,0235 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın 2020 yılının son faiz kararını açıklamasının ardından gözler döviz kurlarına çevrilmişti.

MB’nin faiz artırımına gitmesiyle birlikte kurlarda önemli değişimler yaşanmıştı.

Ocak ayı Fed toplantısının döviz kurlarını yeniden etkileyeceği düşünülüyor.

Dün akşam ABD'de yaşanan gelişmelerin de dolar kuruna etki edeceği düşünülüyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En çok hangi otomobiller satılıyor son durum ne?! İşte tüm detaylar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tomas: İstifa etmeyi düşünmüyorum
2021 evde bakım maaşı kaç para oldu ne zaman yatacak?
Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Koç Holding, SEK Süt'ü KDV hariç 240 milyon TL'ye sattı
Milan'ın galibiyet serisini Juventus bitirdi
Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indi vatandaş sopalı baltalı nöbete başladı
İspanya Kral Kupası'nda sürpriz sonuçlar! Devler elendi
Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza
ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi
Yorumlar