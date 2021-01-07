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Tomas: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Pazar günü bambaşka bir takım sahada olacak. Oyuncularla ilgili kararımızı değerlendirme yaptıktan sonra vereceğiz." dedi. 

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 6-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, Beşiktaş'ın bireysel hataları değerlendirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, "Çok farklı bir skorla kaybettik. Maça iyi başladık, ilk 20 dakika baskılıydık ve Beşiktaş'ı uzun toplara zorladık. Top alırken hücuma çıkamadık, üretemedik. Üst üste bireysel hatalar yaptık. İkinci golden sonra takım direnç gösteremedi. İkinci yarıda da bireysel hatalar yaptık. Bireysel hataları Beşiktaş gibi büyük takımlar cezalandırır. Bizim takımımız daha iyi, Denizli maçında farklı bir takım olacak." ifadelerini kullandı. 

İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Tomas, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Pazar günü bambaşka bir takım sahada olacak. Oyuncularla ilgili kararımızı değerlendirme yaptıktan sonra vereceğiz." dedi. 

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