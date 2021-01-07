Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü

ABD'ye transferi gündeme gelen Mesut Özil, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Karar senin ancak futbola ülkende devam etmen güzel olur'' sözü üzerine rotasını Fenerbahçe'ye kırdı.

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Arsenal'da kadro dışı kalan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye transfer olması sadece imzalara kalırken yılın bombasında dikkat çeken bir faktör ortaya çıktı. Mesut Özil, ABD'den kendisine gelen teklifi kabul etmeye çok yakındı. Telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan helallik isteyen Mesut, beklemediği bir yanıt aldı.

''Ülkende futbol oynaman daha güzel olur''

Sözcü'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'e ''Karar senin ancak ülkende futbol oynaman daha güzel olur. Ülkende mesut olacağını düşünüyorum.'' şeklinde görüş bildirdi.

Telefon görüşmesinden sonra fikri değişti

Daha önce Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğraftan ötürü Almanya'da dışlanan ve milli takımdan çıkarılan Mesut Özil, fikrini değiştirdi. Eşi Amine Gülşe'nin de İstanbul'da yaşama fikrine sıcak bakan Mesut, Fenerbahçe'yi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

Yıllık ne kadar kazanacak?

Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Mesut Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.