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ABD'deki kanlı kongre binası baskını! Silah şirketi hisseleri uçtu

ABD'de, Trump destekçilerinin kongre binasını bastığı gün, borsada silah şirketi hisselerinde yüzde 20'ye yakın artış yaşandı.

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ABD’de başkent Washington DC’de bulunan kongre binasının Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından basıldığı tarihi günde silah şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkat çekti. Bireysel silahlanmanın çok yaygın olduğu ülkede dün önde gelen silah şirketlerinin hisseleri yükseldi.

Silah şirketleri hisselerinde artış

ABD’nin en eski silah şirketlerinden olan Smith & Wesson hisseleri dün yüzde 18,4’lük yükselişe imza attı. 1852 yılında kurulan şirketin hisselerindeki yükseliş oranı seans içinde bir ara yüzde 20’lere ulaştı.

Bir diğer silah şirketi Sturm, Ruger & Company’nin hisselerindeki yükseliş yüzde 12,05 oldu.

Atış sporu malzemeleri üreten Vista Outdoor şirketi hisseleri de ralli yapanlar arasında yer aldı. Mühimmat da satan bu şirketin hisseleri de günü yüzde 15,21’lik yükselişle kapattı.

Borsa yükseldi

ABD’de dünkü olağanüstü gelişmelere rağmen borsalarda yükseliş görüldü. En değerli şirketlerin hisselerinin yer aldığı S&P 500 endeksi günü yüzde 0,6’lık yükselişle kapattı.

Demokratların Senato’da çoğunluğu ele geçirmesinin yeni ve daha büyük mali teşvik paketlerini gündeme getireceği beklentisi, borsalarda yükselişi getirdi.

Demokratların çoğunluğu ele geçirmesiyle Senato’nun vergi ve rekabete ilişkin düzenlemeler yapabileceği beklentisiyle Facebook, Twitter ve Amazon gibi şirketlerin hisselerinde sert düşüşler görüldü.

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