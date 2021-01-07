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HABER /  SAĞLIK

Koronavirüsü baskılayan bir madde bulundu

Alman ve İsveçli bilim insanları, kanda aşırı kolesterol hastalığı olan hiperkolesteroleminin tedavisinde kullanılan fluvastin adlı maddenin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) baskılayabildiğini tespit etti.

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MedRxiv portalında yayınlanan araştırmada, fluvastin adlı maddenin, hastalık bulaşan akciğer hücrelerini etkileyebildiği ve böylelikle virüsün translasyon ve replikasyonunu engellediği ifade edildi.

Statinlerin, hastalığın seyri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya çıkaran bilim insanları, fluvastatinin insan vücudu için hiçbir şekilde tehlikeli olmadığını kaydetti.

Daha önce Alman araştırmacılar, koronavirüsü yok etme kabiliyetine sahip doğal ilacı açıklamıştı. Meyan kökünde bulunan glisirizik asidin Kovid-19’u baskılayabildiğini tespit eden uzmanlar, meyan kökü ekstresinin virüsü yok edici etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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